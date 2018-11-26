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Antalya'da trafik polislerinin yargılandığı dava

Hatalı park gerekçesiyle çekilen araçların, rüşvet karşılığı otoparka götürüldüğü iddiasıyla ilgili 8'i polis 20 sanığın yargılanmasına devam edildi- "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 12 sanığın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:43
Antalya'da trafik polislerinin yargılandığı dava

ANTALYA (AA) - Antalya'da uygunsuz park gerekçesiyle çekilen araçların, rüşvet karşılığı anlaşılan otoparka götürüldüğü iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i polis 20 sanığın yargılanması sürüyor.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlarından beraatine karar verilmesini istedi.

Mütalaada örgüt oluşturmak için sayı yeterli ise de sanıklar arasındaki ilişkinin iş ilişkisi, görev kapsamında kalan işler olduğu, emir-komuta zincirinin bulunmadığı ve hiyerarşik ilişkinin tespit edilemediği belirtildi.

Görevleri sırasında usulsuz araç çekim işlemlerinin yapıldığı ve yaptırıldığının belirlendiğine işaret edilen mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak kamu görevlilerine menfaat temin edildiği hususunun şüpheli kaldığı, rüşvet vermek ve almak suçunun işlendiğine ilişkin sanıkların savunmalarının aksine kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Görevli polis memurlarının görevleri sırasındaki usulsuz işlemlerinin icra-i davranışla görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu, otopark işletmecisi ve çalışanları olan sanıkların eylemlerinin ise görevi kötüye kullanmak suçuna azmettirmek suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır."

Mütalaada sanıklar O.Ö, M.H.T, İ.S, M.S, A.S, C.D, C.K.K, Ç.T, M.E.K, M.A, Ö.A. ve M.Y'nin "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, diğerlerinin ise beraati istendi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmaları için süre tanıyarak duruşmayı erteledi.

Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i polis 10'u tutuklanmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.




Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:43
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  3. Duruşma
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