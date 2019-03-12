Antalya’da trafik kazası: 6 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel servisinin trafik ışıklarında bekleyen ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel servisinin trafik ışıklarında bekleyen ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolu üzerinde Antalya’dan Manavgat istikametine seyir halindeki O.O.’nun kullandığı 07 KBP 82 plakalı ticari araca, Manavgat girişindeki trafik ışıklarında durduğu sırada aynı istikamette seyir halindeki Y.Ç.’nin kullandığı 07 C 74792 plakalı servis midibüsü çarptı. Kaza sırasında hızlı olduğu belirlenen servis midibüsü ticari aracı önüne alıp yaklaşık 20 metre sürükledi. Kazada servis midibüsünde bulunan otel çalışanlarından 6’sı yaralandı. Ambulanslarla Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından D-400 karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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