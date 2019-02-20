Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale refüjde vatandaşlar tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Bayram E.’nin kullandığı 07 LM 982 plakalı otomobil, Boğaz mevkii istikametinden gelip, Manavgat istikametine dönmekte olan Ramazan C.’nın kullandığı 07 LMT 24 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle trafik sinyalizasyon direğine çarparak durabilen 07 LM 982 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram E. ve araçta yolcu olarak bulunan Esat A. hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkarılarak refüje yatırıldı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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