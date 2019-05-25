Antalya’da trafik kazası: 2 ölü Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza buakşam saatlerinde Almalı ilçesi Avlan-Karamık mahallesi arasındameydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdi Özkan idaresindeki06 KOL 69 plakalı otomobil, kontrolden çıkın dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü Erdi Özkan ağır yaralanırken araçta bulunan eşi Satı Özkan (27) ve annesi Satı Özkan(50) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdi Özkan kasa yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’da bir hastaneye sevk edildi. Erdi Özkan’ın durumun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Gelin ve Kayın validenin cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.