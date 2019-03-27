Antalya’da trafik kazası: 1 ölü,3 yaralı

Antalya’da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyonet, kavşak sisteminde henüz belirlenemeyen bir nedenle Berna A. yönetimindeki07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Berna A, yolcular Furkan A, ve Nurcan Ç, kamyon sürücüsü Hüseyin K, yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Furkan A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis kavşakta trafiği kontrollü olarak sağladı. Kavşak sistemi içinde kalan kamyonu trafik polisi ve vatandaşlar ittirerek uzaklaştırmak istese de başarılı olamadı.

Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından kavşağın bütün şeritleri trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.