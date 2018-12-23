Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü23 Aralık 2018 Pazar 12:43
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin arkadan çaptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü.
Gazipaşa ilçesinden Alanya'ya giden Remzi Erdem yönetimindeki 34 BGJ 356 plakalı otomobil, Demirtaş-Yeşilöz kara yolunda Mehmet Arıcan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı.
Kazada elektrikli motosikletin sürücüsü Arıcan yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan Arıcan, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Otomobilin sürücüsü Erdem. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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