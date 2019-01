Antalya'da toplu açılış töreni

ANTALYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerdeki felaketler Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen, bu yeni duruma uygun tedbirleri almak." dedi.

Erdoğan, Büyükşehir Belediyesince Boğaçayı mevkisinde düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, Antalyalılara seslendi.

Konuşmasına, "Buraya gelmeden önce isimlerini ilan ettiğimiz belediyle başkan adaylarımızın bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, Antalya'nın belediye hizmetleri konusunda önceki dönemlere göre farklı standartlar yaşadığını söyledi.

Bir dönem Antalya'nın başına belediyecilik anlamında kara bulutlar çöktüğünü ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in iki dönem bu kara bulutları dağıtmak için çok büyük mücadele verdiğini ve farklı projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hamdolsun Antalya'ya belediyecilikte çağ atlatmak AK Parti'ye nasip olmuştur. Şimdi bir kez daha Menderes kardeşimizle belediyecilikte Antalya'yı daha ileriye taşımaya talibiz. Bugün burada açılışını yapacağımız tesisler, Menderes kardeşimizin Antalya'ya son yıllarda kazandırdığı sadece küçük bir kısmıdır. Sadece bu yatırımlar, Antalya'ya yapacağımız hizmetlerin ipucudur."

- Hizmete alınan projeler

Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplam 841 milyon lira yatırım bedeli olan 27 tesis ve hizmetin açılışının bugün yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri 250 milyon liralık yatırım bedeli olan Konyaaltı Yaşam ve Sahil Parkı, bir milyon metrekareyi aşkın bir alanda, yaklaşık 10 ayda tamamlanan bu projeyle sahilin 6,5 kilometrelik bölümündeki tüm yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilendi. Mevcut ağaçlar korunmakla kalmadı, buralara 7 bin yeni ağaç dikildi. Spor alanlarıyla bu bölge gerçekten Antalya'ya yakışır bir hale getirildi. Hayırlı olmasını diliyorum. Yine 250 milyon lira yatırım bedeli olan Kızıllı Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm, Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'dir. Üstelik 4 bin ton atık işleme ve 25 megavat enerji üretim kapasiteli bu proje, yap-işlet-devret yöntemiyle belediye bütçesine yük getirmeden hayata geçirilmiştir. Bu önemli yatırımın da hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşması devam ederken bir vatandaşın, "Heyecandan kalbim duracak." diye bağırması üzerine Erdoğan, "Aman durmasın o kalp bize lazım." yanıtını verdi.

Açılışı yapılan projeler hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımların Antalya'mıza kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başta olmak üzere ekibine, müteahhit firmaları, mühendisleri, işçileri herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Antalya'da yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii son günlerdeki felaketler Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen, bu yeni duruma uygun tedbirleri almaktır. Fırtına, erken uyarı sisteminden, dalgalara karşı araçları ve binaları koruyacak engellere kadar yeni tehditlere uygun her türlü önlemi alacağız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyerek çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyin önündedir. Türkiye yıllarca ülkenin ve milletin kaynaklarını vatandaşlarımıza hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet görmüştür. Yıllar boyunca Türkiye'nin yoksulluğuna, geri kalmışlığına, sıkıntılarına bahane olarak hep imkanlarının yetersizliği gösterildi.

Ne zaman ki biz ülke yönetimini devraldık işte o zaman gördük ki mesele imkansızlık değil, zihniyet, zihniyet. Kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yer altından petrol fışkırmadığı, gökyüzünden para yağmadığı halde biz bir anda şahlanışa geçtik. 3,5 kat Türkiye'yi büyüttük. Biz son 16 yılda bu adımları atarken ama zihniyet değişti, bugünlere geldik. İhracatta, ticarette, yatırımlarda, ekonominin tüm alanlarında elde ettiğimiz başarıları böyle yakaladık. Bakınız göreve geldik, savunma sanayinde ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılıyorduk ama bugün yüzde 65'ini karşılıyoruz yerli olarak. İnsansız hava araçlarını artık biz yapıyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını biz yapıyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı biz yapıyoruz. Hele hele şimdi insansız hava aracını silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içerisinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek."

(Sürecek)