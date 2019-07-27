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Antalya’da ticari araç ormanlık alana devrildi: 4 yaralı

Antalya’da kontrolden çıkan ticari aracın ormanlık alana devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:30
Antalya’da ticari araç ormanlık alana devrildi: 4 yaralı

Antalya’da kontrolden çıkan ticari aracın ormanlık alana devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Antalya istikametine gitmekte olanMehmet Seydihanoğlu’nun kullandığı 07 L 7099 plakalı ticari araç, Gündoğdu Mahallesi girişinde rampayı çıktığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ taraftaki ormanlık alana devrildi. Kazada araç sürücüsü Mehmet Seydihanoğlu’nun yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Abdül Awal Rahimi ve Elmuhammet Salih Merdan ile Suriye uyruklu Bozan Ramazan yaralandı.


Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:30
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