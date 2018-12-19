THY- Euroleague
0553 313 94 23

Antalya'da telefon ve internet bankacılığı dolandırıcılığı

Alanya ilçesinde emekli bir kişi bankadaki parasının farklı hesaplara gönderilerek dolandırıldığını öne sürdü

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:50
Antalya'da telefon ve internet bankacılığı dolandırıcılığı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli bir kişi, bankadaki parasının farklı hesaplara gönderilerek dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Emekli işçi 63 yaşındaki Ömer Seçkin, kendisini banka çalışanı olarak tanıtan bir kişinin, hesabındaki parasını farklı hesaplara göndererek dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

Kendisini telefonla arayan kişinin, bankadaki hesaplarını bildiğini ve bundan dolayı güvenini kazandığını belirten Seçkin, 96 bin lirasının başka hesaplara çıkarıldığını bildirdi.

Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi'ne gelerek yetkililerden yardım isteyen Seçkin, gazetecilere yaptığı açıklamada,"Tanımadığım bir kişi beni telefonla arayarak vadeli ve vadesiz hesabımdaki paranın miktarını söyledi. Ben de güvendim. İnternetten onay verince hesabımdan para çekilmiş. Dolandırıldığımı anladıktan sonra bankayı aradım, emniyete giderek şikayette bulundum." diye konuştu.

THD Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan ise bu tür olayların artık yaşanmaması temennisinde bulunarak, vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.

Bunun her vatandaşın başına gelebileceğini anlatan Şencan, "Vatandaşımızdan bilgilerini alarak parayı çekmişler, hemen akabinde adına kredi çekmişler. Bankanın uyarması lazımdı böyle bir durumda. Bu vatandaşımız biraz daha dikkat edebilirdi. Özellikle internet alışverişlerinde, para transferlerinde daha dikkatli olsunlar." ifadelerini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:50
  1. Alanya
  2. banka
  3. dolandırıcılık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    1. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    2. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    3. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    4. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    5. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    6. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    7. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    8. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    9. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    10. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    11. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    12. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    13. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    14. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    15. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    18. Gaziantep'te sağanak
    19. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    20. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti