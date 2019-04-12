Antalya'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı Trafiğin yoğun olarak aktığı çevre yolunda ön koltuğunda oturduğu otomobilin camından sarkıttığı ayaklarını sallayarak kilometrelerce giden kişi, cep telefonuyla görüntülendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda ön koltuğunda oturduğu otomobilin camından sarkıttığı ayaklarını sallayarak seyahat eden kişi, AA muhabirince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Antalya çevre yolunda ilerleyen 07 R 3245 plakalı otomobilin ön koltuğunda oturan kişi, ayaklarını camdan sarkıtarak seyahat etti. Yoğun trafik akışına aldırmadan kilometrelerce camdan sarkıttığı ayaklarını sallayarak giden kişinin tehlikeli yolculuğu, aynı güzergahta giden Anadolu Ajansı muhabiri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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