Antalya’da tarlada yangın çıktı
Antalya’da çok sayıda seranın yer aldığı bir tarlada yangın çıktı.23 Temmuz 2019 Salı 16:16
Antalya’da çok sayıda seranın yer aldığı bir tarlada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale devam ediyor.
Aksu ilçesi Cumhuriyet ve Konak mahallerinin kesiştiği tarlada yangın çıktı. Yaklaşık 100 dönümlük arazinin etrafında 20-30 dönüm sera yer alıyor. Alevler hızla seralara doğru ilerlerken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi.
Tarlada alevlere müdahale devam ediyor.
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