Antalya'da şüpheli ölüm

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu. Selçuk Mahallesi'ndeki Serdengeçti Parkı'nda temizlik yapan görevliler, bankın üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce yetkililerden yardım istedi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, cesedin Metin Lafçı'ya ait olduğunu tespit etti. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Lafçı'nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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