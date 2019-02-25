0553 313 94 23

Antalya'da suç örgütü opersyonunda çok sayıda kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:34
Antalya'da suç örgütü opersyonunda çok sayıda kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak suçlarına karıştıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:34
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. jandarma
  4. suç örgütü
  5. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır"
    1. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    2. Kayserispor’un minik prensesleri
    3. Gabar’da hainlere büyük darbe
    4. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    5. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    6. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    7. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    8. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    9. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    10. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    11. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    12. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    13. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    14. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    15. Ahlat Merkez YBO, voleybolda il..
    16. Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür..
    17. Özselek’ten yapılandırmada son gün..
    18. Kaymakam Ermiş’ten “Taraftar yorumu”
    19. Adana’da Okullararası Yıldızlar Tenisi..
    20. Bursa Memur-Sen’den İslam İşbirliği..
    21. DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi
    22. İflası yaşayan yatırımcı yabancı..
    23. Bursa narkotik polisinden uyuşturucu..
    24. Sözlü: "Her okul, her fabrika 2 köpeği..
    25. Giresun İl Özel İdaresi’nden istinat..
    26. Zeybekci, heyelan bölgesinde
    27. Günün ilk yarısında en çok değer..
    28. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    29. TBMM Başkanlık Divanı toplantısı
    30. Netanyahu için zor hafta
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor