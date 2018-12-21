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Antalya’da deprem son dakika deprem haberleri

Türkiye önceki gün Yalova’daki 4.3 şiddetindeki depremin şokunu atlatmamışken, bugün de son dakika olarak Antalya’da deprem oldu. Son dakika: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21 Aralık 2018 Cuma 11:50
Antalya’da deprem son dakika deprem haberleri

Türkiye önceki gün Yalova’daki 4.3 şiddetindeki depremin şokunu atlatmamışken, bugün de son dakika olarak Antalya’da deprem oldu. Son dakika: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 31.28 kilometre derinlikte meydana geldi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:50
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