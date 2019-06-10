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Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Vali Münir Karaloğlu: - "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var"- "Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak"

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisi yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
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