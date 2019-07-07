Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev (23), Konaklı Mahallesi Işıklar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle A.Y'nin (40) silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İmanaliev'in öldüğü belirlendi. İmanaliev'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şüpheli jandarma ekiplerince Hasbahçe Mahallesi'ndeki gizlendiği evde gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.