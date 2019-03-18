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Antalya'da silahlı kavga: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Antalya'da silahlı kavga: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çatallar Mahallesi'nde Mehmet Ali Meri ve oğlu Rüştü Meri'nin av tüfeğiyle öldürülmesi, kızı Mesudiye Kılıç'ın ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Serik ilçesi Çatallar Mahallesi'nde iki aile arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ü, yanında getirdiği av tüfeği ile Mehmet Ali Meri (74) ve oğlu Rüştü Meri'yi (54) öldürmüş, kızı Mesudiye Kılıç'ı ağır yaralamıştı.

Olayın ardından Süleyman Ü. jandarmaya teslim olmuş, 7 yakını savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Tartışmanın her iki ailenin de kullandığı hazine arazisindeki sınır anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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