Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı Antalya’da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Antalya’da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı çalışma yapıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet şarjör, 86 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi.

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