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Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına

26 Ocak 2019 Cumartesi 23:20
Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına

ANTALYA (AA) - Antalya il merkezinde gün boyunca devam eden şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 araçlık filo ile 200 personelden oluşan 10 ayrı ekiple olaylara anında müdahale etti.

Yüzüncü Yıl Caddesi, Havaalanı Yolu, Yıldız Caddesi'nde yıkılan 63 ağaç, ekipler tarafından kısa sürede kaldırıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen, kırılan dallar ve yola savrulan maddeler, temizlik ekiplerince vakit kaybedilmeksizin temizlendi. Fırtınada zarar gören iş yeri ve evlerde oluşan enkaz ve atıklar kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle 47 araç ve 137 personelle fırtına süresince 195 olaya müdahale etti.

ASAT Genel Müdürlüğü de 121 personel ve 23 araçla görev yaptı. ASAT ekipleri, itfaiye ile birlikte olası su baskını ihbarlarına karşı hazır bekleyerek, yaşanan olumsuzlukları kısa sürede çözdü. ASAT personeli mazgal temizliklerini düzenli yaparak, trafik akışının kesintisiz sağlanmasına yardımcı oldu.

Konyaaltı Sahili’nde de ayrıca 150 kişilik bir ekip temizlik çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların sahilden en güzel şekilde faydalanmasını sağladı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 23:20
  1. Antalya
  2. fırtına
  3. şiddetli yağış

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