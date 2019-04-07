Antalya’da sezon erken başladı

Antalya’da hafta sonunda hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesi ile vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Vatandaşlar sahilde çay eşliğinde sohbet ederken, yabancı turistler ise Akdeniz’in maviliklerinde kulaç attı.

Turizmin başkenti Antalya’da Nisan ayının ilk haftasında 21 dereceye çıkan hava sıcaklığı, vatandaşları sahile akın ettirdi. Kentte hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçülürken, nem oranı da yüzde 59 olarak belirlendi. Hafta sonunu Konyaaltı sahilinde geçiren vatandaşlardan bazıları sahilde güneşlenip kitap okurken, bazıları çay eşliğinde sohbet etti, bazıları da spor yaptı. Yabancı turistler ise Akdeniz’in maviliklerinde kulaç atıp, güneşin tadını çıkardı.

“Ağır bir kıştan sonra yazı özlemiştik”

Ailesiyle beraber sahile gelen Dilay Bayındır, “Bugün hava çok güzel. Annemle ve çocuklarla dışarıya çıkalım istedik ve denize geldik. Antalyamız çok güzel. Ağır bir kıştan sonra yazı özlemiştik. Yaz gelsin diye bekliyorduk. Artık yaz geldi, denizimize kavuştuk” dedi.

Kışın İstanbul’da, yazın ise Antalya’da yaşadığını ifade eden Ali Öztekin, sıcak havayı sahilde değerlendirdiğini söyledi. Öztekin, “Yaklaşık 40 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Antalya’da yaşayanlar için deniz mevsimi temmuzdur. Su sıcaklığı anlamında temmuz ayıdır. Şimdi turistler özellikle kuzeyden gelen turistler denize giriyor. Ben denize girmedim, D vitamini almak için oturdum” şeklinde konuştu.