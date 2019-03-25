Antalya’da sahte ilaç ve cinsel içerikli ürün operasyonu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan 2 ikamet, 1 iş yeri ile Muratpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren 1 iş yerinde bin 119 şişe kaçak/sahte içki, 180 litre sahte içki yapımında kullanılan sıvı anason ve 6 bin 271 adet kaçak/sahte ilaç ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 18-22 Marttarihleri arasında il merkezinde kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan 2 ikamet, 1 iş yeri ve iş yerine ait depo ile Muratpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren 1 iş yerinde Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı neticesinde arama yapıldı. Aramalarda bin 119 şişe kaçak/sahte içki, 180 litre sahte içki yapımında kullanılan sıvı anason ve 6 bin 271 adet kaçak/sahte ilaç ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Arama yapılan ikamet, iş yeri ve depo sahipleri olan toplam 5 şüpheli hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’una Muhalefet Etmek" suçundan işlem başlatıldı.