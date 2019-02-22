Antalya'da sahile çok sayıda ölü balık vurdu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı Galip Dere Plajı'nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu. Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı. Alanya Belediyesi ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı. Deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik, ya da yıldırım düşmesi sonucu balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.