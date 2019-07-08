0553 313 94 23

Antalya’da sadece yerini bilenlerin gittiği doğa harikası

Toros dağlarının eteklerinde yaklaşık 800 rakımında 2 bin 400 nüfuslu Altınyaka Mahallesi, merkezinde bulunan Pınargözü mesire alanı, çınar ağaçlarının altından çağlayan sularla, yeşilin ve serinliğin buluştuğu noktada günübirlik çok sayıda vatandaşı konuk ediyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
Antalya’da sadece yerini bilenlerin gittiği doğa harikası

Toros dağlarının eteklerinde yaklaşık 800 rakımında 2 bin 400 nüfuslu Altınyaka Mahallesi, merkezinde bulunan Pınargözü mesire alanı, çınar ağaçlarının altından çağlayan sularla, yeşilin ve serinliğin buluştuğu noktada günübirlik çok sayıda vatandaşı konuk ediyor.



Tarım alanlarının arasındaki vaha


Antalya’nın Kumluca ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Altınyaka Mahallesi Pınargözü mesire alanı piknikçilerin vazgeçilmez mekanı haline geldi. Toros dağlarının eteklerinde yaklaşık 800 rakımında 2 bin 400 nüfuslu Altınyaka Mahallesi merkezinde bulunan Pınargözü mesire alanı, asırlık çınar ağaçlarının altından çağlayan sularla, yeşilin ve serinliğin buluştuğu noktada huzur veren manzarası ile günübirlik piknikçileri konuk ediyor. Yarı yayla konumunda olan Altınyaka, geniş arazileri bulunmamasına rağmen, çok fazla kaynak suyuna sahip bir mahalle olarak biliniyor. Geniş tarım alanlarının olmadığından kaynak suyu ya balık üretim havuzlarında kullanılıyor ya da derelerden Alakır Çayı’na birleşip denize dökülüyor. Bir de yamaçlarda teraslanmış küçük arazilerde yetiştirilen elma, erik, kaysı, ayva ve kiraz gibi meyvelerin sulanmasında kullanılıyor. Antalya il merkezinden ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar Altınyaka’da suyun verdiği serinlik ve huzurun altında keyifli bir gün geçiriyor.


Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, 50 yıl önce mahalleye çevre düzenlemesinin yapıldığına değindi. Yeniden bir çevre düzenlemesine ihtiyaç olduğunun altını çizen Karakuş, şu ifadeleri kullandı: “Mesire alanımıza Antalya ve çevresinden gelenler oluyor. Çok beğeniyorlar. Havamız güzel, nem oranı düşük. Gelenler ferahlayıp gidiyorlar. Sularımız soğuk, buzdolabını aratmayacak şekilde. Kumluca’ya uzaklığı 25 kilometre, Antalya’ya uzaklığı 55 - 60 kilometre, en kısa sürede ulaşılabilecek bir piknik alanıdır. Tüm misafirlerimizi davet ediyoruz.”


Karakuş, mahallede bulunan yüzme havuzunun da artık yeterli olmadığını sözlerine ekledi.



“Çok otantik bir mekan”


Altınyaka Mahallesi’ne ailesiyle birlikte tatil için gelen Ahmet Ünsal (35), bulundukları mekanın güzel olduğunu belirtti. Ünsal, “Çok otantik bir mekan. Gerek piknik alanı gerekse suların serinliği olsun çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Piknik yapsalar, sadece şu ağaçların tarihini görseler çok hoşlarına gideceğini düşünüyorum” dedi.


Mahallenin fotoğraflarını daha önceden gördüğünü ifade eden Nail Oktaroğlu ise, “Tamamen doğa harikası bir yer. Çok güzel bir yer. Şehirden uzak, İnsanlardan uzak sakin kuş sesi, hava sesi, su sesi, bunlar mükemmel şeyler, Çok hoşumuza gitti” diye konuştu.


Arkadaşının tavsiyesi üzerine Altınyaka’ya geldiğini kaydeden İbrahim Ünsal da, “Günün, hatta haftanın ayların yorgunluğunu çıkarmak için mükemmel bir yer. Su sesi, havası gerçekten huzur veren bir mekan” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Önce yerli" dedik, en çok Renault’u tercih ettik
    1. "Önce yerli" dedik, en çok Renault’u..
    2. 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
    3. KTO 2. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı
    4. Karşıyaka’da yangına karşı önlem
    5. Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev..
    6. Niğde’de ’Sağlıklı Şehir’ projesine..
    7. Manisa’da kayıp zihinsel engelli Ümmet..
    8. Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia..
    9. Motosiklete "Cumhurbaşkanlığı" himayesi
    10. Gaziantep Kolej Vakfı 2.Ulusal..
    11. Trafik dedektifi eğitimleri devam..
    12. Almanya'nın ihracatı mayısta arttı
    13. Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok
    14. Şaban Yılmaz kimdir nereli ve kaç..
    15. Dekan Taşmektepligil kansere yenik..
    16. "Ayaklarımız yere sağlam basmalı"
    17. 2019 yılı kurban tanıtım toplantısı..
    18. 15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan..
    19. 3 metrelik dev vatozu görüntüleyen..
    20. Kuşadası Belediyesi’nde görev..
    21. Afyonkarahisar’da fasulye hasadı..
    22. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    23. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    24. Girişimciye destek yağmuru
    25. İki araç kafa kafaya çarpıştı
    26. Avrupa borsaları
    27. Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye..
    28. Genç girişimciler dünya sosyetesinin..
    29. Turkcell'den veri merkezlerine 2..
    30. Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’