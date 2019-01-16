0553 313 94 23

Antalya'da rezidans önündeki cinayet davasında karar

Biriken borcu nedeniyle kendisini tehdit eden kişiyi öldürdükten sonra sevgilisiyle tatile çıktığı öne sürülen sanığa müebbet, kız arkadaşına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:27
Antalya'da rezidans önündeki cinayet davasında karar

ANTALYA (AA) - Antalya'da biriken borcu nedeniyle kendisini tehdit eden kişiyi rezidans önünde öldürdükten sonra sevgilisiyle tatile çıktığı öne sürülen sanık müebbet, kız arkadaşı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Eren Özen, tutuksuz yargılanan Ç.Y, maktul ve sanığın yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.A, sanığın kendisini arayarak "Hasan Hüseyin Liman'ı öldürdüm." dediği yönündeki ifadesini kabul etmeyerek, "Polis ifademi yanlış yazmış. İfademi okumadan imzaladım. Sanık beni aradığında, "Ağabey Hasan Hüseyin Liman öldürülmüş, benim üzerime atıyorlar.' demişti. Bu nedenle verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum." dedi.

Tanığın hem polise hem de mahkemede verdiği ifadelerini kabul etmeyen sanık Özen, tanığı olaydan sonra aramadığını öne sürdü.

S.A. ile aralarında husumet bulunmadığını savunan Özen, tanığın olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde ailesinden para koparmak için bu tür ifadeler verdiğini iddia etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Eren Özen'in "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını, Ç.Y. hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanıklardan Eren Özen, sitenin önüne indiğinde Hasan Hüseyin Liman vurulmuş yüzüstü yatarken gördüğünü iddia ederek, "Ona ateş edenler beni de vurur kokusuyla kaçtım. Olaya karışmak istemedim. Sitenin kamera kayıtları incelenince suçlunun bulunacağını düşündüm. Sitenin kameralarının çalışmadığını bilmiyordum. Kız arkadaşımla olay günü Adrasan'a tatile gitme planımız vardı. Kız arkadaşıma olayla ilgili bir şey söylemedim ve planladığımız tatile gittik." diye konuştu.

Sanık Ç.Y. de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Eren Özen'e "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet, kız arkadaşı Ç.Y'ye ise "yardım" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca duruşmada tanık olarak dinlenen S.A hakkında ise "yalancı şahitlikten" suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.

- "Kardeşime doğum günü hediyesi oldu"

Öldürülen Hasan Hüseyin Liman'ın kardeşi Huriyet Liman, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını söyledi.

Adaletin yerini bulduğunu dile getiren Liman, "Farklı bir ceza verilseydi üzülürdük. Kardeşimiz geri gelmeyecek ama yine de bizim için az da olsa teselli oldu diyebiliriz. 19 Ocak kardeşimin doğum günüydü. Bu karar bir anlamda kardeşime doğum günü hediyesi oldu." diye konuştu.

Muratpaşa ilçesindeki bir rezidansın önünde 30 Mart 2016'da yaralı bulunduğu ihbarını alan 112 Acil Servis ekibi, Hasan Hüseyin Liman'ın (36) cansız bedeniyle karşılaşmış, emlakçı Eren Özen ve kız arkadaşı Ç.Y. gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:27
  1. Antalya
  2. cinayet
  3. Duruşma
  4. karar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Müzede Selfie Günü"
    1. "Müzede Selfie Günü"
    2. Antalya'da zeytin kadar karpuz üretildi
    3. INFINITI QX Inspiration Concept'e en..
    4. İngiltere'deki Brexit oylaması
    5. Çöpten 35 milyon kilovatlık elektrik..
    6. Zeytin kadar karpuz
    7. Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'dilenci'..
    8. Atık toplayan Suriyeli genç, girdiği..
    9. Hakkari'de tamamı toprağa gömülü..
    10. KKTC’den Yemen yardımı
    11. Evi yıkılan amca gözyaşlarını tutamadı
    12. Özel halk otobüsünü karıştıran taciz!..
    13. İİT'den G77+Çin Grubu başkanlığını..
    14. "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar..
    15. Tunceli'deki kar yağışı
    16. Müzik dünyasının alternatif isimleri..
    17. "Örgütün illegal işlerinin başında..
    18. Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu..
    19. Yemen için gazete kağıtlarından sepet..
    20. Minik öğrenciler harçlıklarıyla sokak..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var