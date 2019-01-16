Antalya'da rezidans önündeki cinayet davasında karar

ANTALYA (AA) - Antalya'da biriken borcu nedeniyle kendisini tehdit eden kişiyi rezidans önünde öldürdükten sonra sevgilisiyle tatile çıktığı öne sürülen sanık müebbet, kız arkadaşı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Eren Özen, tutuksuz yargılanan Ç.Y, maktul ve sanığın yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.A, sanığın kendisini arayarak "Hasan Hüseyin Liman'ı öldürdüm." dediği yönündeki ifadesini kabul etmeyerek, "Polis ifademi yanlış yazmış. İfademi okumadan imzaladım. Sanık beni aradığında, "Ağabey Hasan Hüseyin Liman öldürülmüş, benim üzerime atıyorlar.' demişti. Bu nedenle verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum." dedi.

Tanığın hem polise hem de mahkemede verdiği ifadelerini kabul etmeyen sanık Özen, tanığı olaydan sonra aramadığını öne sürdü.

S.A. ile aralarında husumet bulunmadığını savunan Özen, tanığın olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde ailesinden para koparmak için bu tür ifadeler verdiğini iddia etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Eren Özen'in "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını, Ç.Y. hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanıklardan Eren Özen, sitenin önüne indiğinde Hasan Hüseyin Liman vurulmuş yüzüstü yatarken gördüğünü iddia ederek, "Ona ateş edenler beni de vurur kokusuyla kaçtım. Olaya karışmak istemedim. Sitenin kamera kayıtları incelenince suçlunun bulunacağını düşündüm. Sitenin kameralarının çalışmadığını bilmiyordum. Kız arkadaşımla olay günü Adrasan'a tatile gitme planımız vardı. Kız arkadaşıma olayla ilgili bir şey söylemedim ve planladığımız tatile gittik." diye konuştu.

Sanık Ç.Y. de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Eren Özen'e "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet, kız arkadaşı Ç.Y'ye ise "yardım" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca duruşmada tanık olarak dinlenen S.A hakkında ise "yalancı şahitlikten" suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.

- "Kardeşime doğum günü hediyesi oldu"

Öldürülen Hasan Hüseyin Liman'ın kardeşi Huriyet Liman, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını söyledi.

Adaletin yerini bulduğunu dile getiren Liman, "Farklı bir ceza verilseydi üzülürdük. Kardeşimiz geri gelmeyecek ama yine de bizim için az da olsa teselli oldu diyebiliriz. 19 Ocak kardeşimin doğum günüydü. Bu karar bir anlamda kardeşime doğum günü hediyesi oldu." diye konuştu.

Muratpaşa ilçesindeki bir rezidansın önünde 30 Mart 2016'da yaralı bulunduğu ihbarını alan 112 Acil Servis ekibi, Hasan Hüseyin Liman'ın (36) cansız bedeniyle karşılaşmış, emlakçı Eren Özen ve kız arkadaşı Ç.Y. gözaltına alınmıştı.