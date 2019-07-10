Antalya'da restorana sahte içki operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda 51 şişe ile iki damacanada 38 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir restoranda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.

Restorana düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen 51 şişe içki ile iki damacanada 38 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili T.A. gözaltına alındı.