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Antalya’da Ramazan ayında otellere din görevlisi desteği verilecek

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, "Antalya’da tüm ilçelerle birlikte 2 bin 200 cami ibadete açık olacak.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:31
Antalya’da Ramazan ayında otellere din görevlisi desteği verilecek

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, "Antalya’da tüm ilçelerle birlikte 2 bin 200 cami ibadete açık olacak. Otellerden yer konusunda gerekli tedbirler alınmışsa ve böyle bir talep iletilirse, görevli konusunda yardımcı olacağız" dedi.


Ramazan’ın başlangıcına sayılı günler kala tüm şehirlerde hazırlıklar başladı. Bu yıl Ramazan teması "Ramazan ve İnfak" olarak belirlendi. Tema ile toplumsal dayanışma ve farkındalığın arttırılması hedefleniyor. Antalya İl Müftüsü Osman Artan düzenlediği basın toplantısıyla Ramazan ayı boyunca Antalya’da alınan tedbirler ve faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.



"Camiler imamsız kalmayacak"


Ramazan ayı öncesinde bütün camilerin genel temizliğinin yapıldığını belirten Artan, onarım ve bakım çalışmalarının da tamamlandığını kaydetti. Camilerdeki ses sistemlerinin rahatsız edici ve ibadet huşuunu bozucu mahiyette olmayacağını dile getiren Artan, gerekli olmadıkça küçük camilerde imam kendi sesiyle namaz kıldıracağını ve ses sistemi kullanılmayacağınısöyledi. Artan, camilerdeki vaaz, irşat ve mukabele gibi tüm programların cami kapısına asılarak ilan edileceğini de aktardı. Artan, "Hiçbir camimiz imamsız kalmayacak. Sözleşmeli arkadaşlarımız tayin oldular, başlama işlemleri devam ediyor. Vekil ve fahri olarak da kontrolümüz altında bütün camilerimiz doldurulacak" diye konuştu.


Artan, Ramazan ayı boyunca halkın dini ihtiyaç ve sorularına Alo 190 üzerinden karşılık verileceğini de hatırlattı. Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının da ziyaret edileceğini dile getiren Artan, "Cezaevindeki mahkumlarla birlikte iftar yemeğimiz olacak" diye belirtti.



"Otellere görevli gönderebiliriz"


Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Artan, Antalya’da tüm ilçelerle birlikte 2 bin 220 caminin ibadete açık olacağını ifade ederek, tüm camilerde teravih namazı kılınacağını söyledi.


Artan, hastalık gibi sorunlardan dolayı oruç tutamayan kişinin günlük 23 TL fidye vermesi gerektiğini bildirdi.


Turizm sektörüne ev sahipliği Antalya’da geçen yıl bazı otellerden talep geldiğini hatırlatan Artan, "Arap ülkelerinden gelen turistler bazen talep ediyorlar. Otellerden yer konusunda gerekli tedbirler alınmışsa ve böyle bir talep iletilirse, görevli konusunda yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:31
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