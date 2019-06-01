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Antalya’da poşetli cinayetin katil zanlıları tutuklandı

Antalya’da belediye çalışanının, başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanıp boğularak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan1’i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
Antalya’da poşetli cinayetin katil zanlıları tutuklandı

Antalya’da belediye çalışanının, başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanıp boğularak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan1’i kadın 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Belediyesinde şoför olarak çalışan ve 8 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz’ın(50) öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.Ekipler yaptıkları Halit Yılmaz’ı Muhammet Y.(37) ve eşi Zülfiye Y.(34) ile Şükrüllah T.’yi(36) evlerinde gözaltına aldı. Öldürülen Halit Yılmaz ’ın, şüpheli Zülfiye Y. ile ilişkisinin olduğu iddia edildi.Zülfiye Y’nin, Halit Yılmaz’ı 8 gün önceakşam saatlerinde telefonla arayarak , "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet ettiği ve bu sırada Zülfiye Y’nin eşi Muhammet Y. ve Şükrüllah T. tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.Şüphelilerin daha sonraHalitYılmaz’ı Korkuteli ilçesine götürüp, burada başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdükleri öne sürüldü.Halit Yılmaz’ın cesedi dün Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde uçurumda üzeri çalılarla kapatılmış şekildebulunmuştu.


Evlerinde gözaltına alınan Muhammet Y.(37) ve eşi Zülfiye Y.(34) ile Şükrüllah T.’yi(36) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sev edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderimdi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
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