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"Antalya'da pedal çevirebilenler çok şanslı"

- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: "(Antalya Bisiklet Turu için) Yüze yakın ülke müracaat etti. 40 ülke katılım için çok bastırdı. Geçen sene bu organizasyon tamamlandığında yaklaşık 20 ülke, 'Ne olur bizi de seneye kabul edin.' diye hemen başvurdu. Bu yıl sadece 21 ülke kabul edilebildi çünkü organizasyon bu kadarını kaldırabiliyor"- "Belek'teki futbol kamplarında olduğu gibi, gün gelecek biz burada 100 bin, 200 bin, 500 bin sporcu sayısını konuşacağız"

22 Şubat 2019 Cuma 11:32
"Antalya'da pedal çevirebilenler çok şanslı"


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bisiklet branşında başarılarıyla öne çıkan ülkelerin, sporcuları Antalya'da pedal çevirebilsin diye birbiriyle yarıştığını, Antalya Bisiklet Turu'na müracaat eden yaklaşık 100 ülkeden sadece 21'inin başvurusunun kabul edilebildiğini söyledi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan ve "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda, 21 ülkeden 28 takım ve 168 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon dolayısıyla Antalya'ya gelen Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisi düzenlenen ve 21 Şubat'ta başlayan Antalya Bisiklet Turu'nu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan sonraki en büyük organizasyon olarak nitelendirdi.

"Antalya'da adrenalinin yükseldiği bir zaman." ifadesini kullanan Küçükbakırcı, ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğü bu organizasyona ilginin yoğun olduğunu anlattı.

Başkan Küçükbakırcı, 4 günlük bisiklet turuna olan uluslararası ilgiye dikkati çekerek, "Yüze yakın ülke müracaat etti. 40 ülke katılım için çok bastırdı. Geçen sene bu organizasyon tamamlandığında yaklaşık 20 ülke, 'Ne olur bizi de seneye kabul edin.' diye hemen başvurdu. Bu yıl sadece 21 ülke kabul edilebildi çünkü organizasyon bu kadarını kaldırabiliyor. Keşke diğer ülkeleri de organizasyona dahil edebilseydik ama bu mümkün değil. Hiçbir şekilde organizasyonun 100 ülkeyi kaldırması mümkün değil. Antalya'da pedal çevirebilenler çok şanslı." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Bisiklet Turu'na katılanların, Türkiye'nin ve kentin benzersiz güzelliklerini görme imkanı bulduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, şunları söyledi:

"Antalya'nın güzelliklerini bu organizasyon vesilesiyle farklı ülke vatandaşlarına tanıtabilirsek, ciddi kazanımlarımız olacağını düşünüyorum. Kışı sert geçen birçok ülke, buraları bilmediklerinden dolayı kamp için ülkemizi tercih etmiyorlar. Belek'teki futbol kamplarında olduğu gibi, gün gelecek biz burada 100 bin, 200 bin, 500 bin sporcu sayısını konuşacağız."


- "Turizme büyük katkı sağlayacak"


Küçükbakırcı, bu tip organizasyonların sayısının artması gerektiğine işaret etti.

Antalya'daki güzel havanın dünyanın her yerinde görülemeyeceğini belirten Küçükbakırcı, "İspanya'da kışın 620 bin sporcu kamp yapıyor. 5 milyona yakın insan da sağlık için gidiyor. Antalya'yı da bilseler, 'Böyle güzel bir havada spor yapayım.' diyerek, ülkemizi tercih ederler. Konaklama yerlerimiz Avrupa'dan çok iyi. Birkaç kademe değil, en az 10-15 kademe daha iyi. Yemeklerimiz dünyaca meşhur. Onun için Türkiye'ye gelenler çok şanslı. Ülkemizin güzellikleri bu organizasyonlarla daha iyi anlaşılınca, 'Artık bu kampları Türkiye'de yapalım.' diyecekler. İşte o zaman bisiklet sporu, ülke turizmine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Federasyon olarak Antalya Bisiklet Turu gibi organizasyonlara tam destek verdiklerini dile getiren Küçükbakırcı, sporcuların güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini diledi.

Türkiye'de bisiklet sporunu 2,5 yıl içerisinde yaklaşık bin 500 sporcu sayısına ulaştırdıklarını aktaran Küçükbakırcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Topladığımız zaman bisiklet sporunda Türkiye'de bin 500'e yakın insan start alabilir. Sayı arttığında, mücadele da ona göre artacak. Sporcular parkurda kendilerini daha iyi görecekler, daha iyi mücadele edecekler. Türk bisiklet sporu şu anda iyiye gidiyor. Yıldızlarda ve gençlerde daha da kuvvetlenmeye başladık. Bunu önümüzdeki yıllarda büyüklere taşırsak, başarıları birlikte göreceğiz. Amatör sporda kürsüye çıkılmazsa bir şey anlaşılmaz. Türk bisiklet sporunun dünyadaki yeri, maalesef son 15 yılda çok düşüş gösterdi. İki yıldır yeni yeni toparlanmaya başlıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz kürsü."


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:32
  1. Antalya
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