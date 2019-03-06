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Antalya’da özel öğrenci yurdunda öğrenciye darp iddiası

Antalya’da bir özel öğrenci yurdunda kalan ortaokul öğrencisinin yurt müdürü tarafından darp edildiği iddia edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:25
Antalya’da özel öğrenci yurdunda öğrenciye darp iddiası

Antalya’da bir özel öğrenci yurdunda kalan ortaokul öğrencisinin yurt müdürü tarafından darp edildiği iddia edildi. Öğrenci, "Hoca bana ‘Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem’ dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı. Boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı" dedi.


Olay Aksu ilçesinde bulunan Hilmiye Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. İddiaya göre ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu özel yurtta yatılı olarak kalan Celal Sönmez Ortaokul öğrencisi M.E.S, okulda müdür olarak görev yaptığı iddia edilen Mustafa G.’ye giderek parasının kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmen çocuğa kızarak, parasının nasıl kaybolduğunu sordu. Yine iddiaya göre müdür Mustafa G. daha sonra M.E.S’yi alarak ‘Seni kameralar önünde dövmem’ diyerek tuvalete götürdü ve tekme tokat dövdü. Durum üzerine M.E.S. ablasını arayarak durumu anlattı. Okula gelen abla, kardeşini alarak önce hastaneden darp raporu aldı daha sonra ise Aksu Polis Karakoluna giderek Mustafa G.’den şikayetçi oldu. Öte yandan çocuğun vücudunda bulunan morluklar ise dikkatlerden kaçmadı.



"Kardeşimi önce tuvalete götüreceğini söylemiş"


Kardeşinin bir yıldır aynı yurtta kaldığını ifade eden Güner S, "Bir yıldır dayağa maruz kalmış, şiddete uğramış, tehdit edilmiş. Artık çocuk son evreye gelmiş. Akşam ağlayarak bizi aradı. Biz de hemen hastaneye giderek darp raporu alarak polis karakolunda şikayetçi olduk. Bütün çocuklar aynı şiddete maruz kalmış. Biz kardeşimi eğitim alsın diye gönderdik, dövülsün diye göndermedik. Kardeşimi önce tuvalete götüreceğini söylemiş. Sonra orada dövmüş. Böyle bir eğitimci olamaz" dedi.



"’Hoca bana seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem’ dedi"


Şiddete maruz kalan 13 yaşındaki M.E.S. ise, "Ben her hafta yurda korku ile gidiyordum. Hoca beni dövecek mi diye korkuyordum. Hoca bana ‘Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem’ dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı. Burada benim boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı. En son dün benim param kayboldu. Ben de hocanın yanına gittim. Bana yine seni kameralar önünde dövmem dedi. Sonra kafama 4-5 kez vurdu. Sonra ben koltuğa oturdum. Kalkarsan seni döverim dedi. Zaten yurttaki bütün kameralar izlense orada neler olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:25
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