Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü05 Haziran 2019 Çarşamba 23:19
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kumluca-Antalya kara yolu Olimpos mevkisinde G.K'nin (23) kullandığı 38 NL 814 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Süleyman İnce (39) yönetimindeki 07 AAP 925 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada Süleyman İnce olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü G.K. gözaltına alındı.
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