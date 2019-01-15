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Antalya'da otomobilin çarptığı hemşire öldü

Kazanın hemşirenin sokak hayvanlarına mama verdikten sonra meydana geldiği öğrenildi

15 Ocak 2019 Salı 15:02
Antalya'da otomobilin çarptığı hemşire öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti.

Ali K'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu sahil kenarında sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Ferahnaz Benli'ye (61) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Benli, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Ali K. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:02
  1. Alanya
  2. Ferahnaz Benli
  3. öldü
  4. Ölüm
  5. trafik kazası

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