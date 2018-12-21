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Antalya'da otomobilde iki kişinin öldürülmesi

Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu'nun katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bahçecioğlu'nun eski eşi tutuklandı

21 Aralık 2018 Cuma 23:45
Antalya'da otomobilde iki kişinin öldürülmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da iki kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde dün Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile Hatice Bahçecioğlu'nun (33) 07 BJH 69 plakalı araçta silahla öldürülmüş halde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakası tespit edilemeyen ve içerisi görülmeyen bir aracı belirledi.

Araştırma sonucu aracı bulan ekipler, içerisinde bulunan, öldürülen Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi A.A'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 3 av fişeği, 3 av fişeği kartuşu ile bir tapa bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:45
  1. Antalya
  2. cinayet
  3. eski eş
  4. tutuklama

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