Antalya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'da otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.Bilal Ş. idaresindeki 34 BKS 825 plakalı otomobil, Serik ilçesi Kadıoğlu Kavşağı'nda yol kenarında bekleyen Sercan Karacadal (21) ve Doğan Kurumlu'ya çarptı. Otomobil ardından markete girerek durabildi. Sercan Karacadal kaza yerinde yaşamını yitirdi. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Kurumlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan sürücü Bilal Ş. gözaltına alındı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.