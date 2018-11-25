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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

25 Kasım 2018 Pazar 17:25
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mustafa Altınbaş (50) idaresindeki 70 EL 198 plakalı otomobil, Sarıhacılar Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Altınbaş ile eşi İmran Altınbaş (52), çocukları İmran Ayşenur Altınbaş (24) ve Cavidan Altınbaş (18) yaralandı.

Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:25
  1. Akseki
  2. Antalya
  3. trafik kazası

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