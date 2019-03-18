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Antalya’da otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasına girdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:21
Antalya’da otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasına girdi.


Kaza, saat 14.00 sıralarında hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri T. idaresindeki 46 P 5663 plakalı otomobil ile Mustafa U. idaresindeki 07 UV 326 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sebebiyle Mustafa U.’nun kullandığı otomobil kontrolden çıkıp mobilya mağazasına girdi. Kazada Mustafa U. yaralanırken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:21
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