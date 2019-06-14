Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Dilek Kurt (21) idaresindeki 06 GC 3575 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Bulvarı'nda Durmuş Demiral (57) yönetimindeki 07 UM 805 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demiral'a ilk müdahaleyi Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Sözen yaptı. Ardından 112 Acil Servis ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Demiral, kurtarılamadı.

Demiral’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Dilek Kurt, "Ne olur ölmesin. Bir anda önüme çıktı. Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Bir daha çocuğumu göremeyecek miyim?” dedi.