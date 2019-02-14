Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı14 Şubat 2019 Perşembe 18:30
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.
Ezmer Abur'un (48) kullandığı 06 BIV 151 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolunun Cendeve Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan babası Hasan Hüseyin Abur (75) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.
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