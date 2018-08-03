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Antalya'da otobüs kayalığa çarptı: 4 yaralı

Antalya'da yolcuları taşıyan otobüsün yol kenarındaki kayalığa çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 21:02
Antalya'da otobüs kayalığa çarptı: 4 yaralı

Antalya'da yol kenarındaki kayalığa çarpan otobüsdeki 4 kişi yaralandı. 

Burdur-Antalya karayolunun Çubukbeli mevkisinde Anadolu Ulaşım firmasına ait 35 PK 106 plakalı otobüs yol kenarındaki kayalığa çarptı.

Kazada yaralanan 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 21:02
  1. Burdur
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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