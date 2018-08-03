Antalya'da otobüs kayalığa çarptı: 4 yaralı
Antalya'da yolcuları taşıyan otobüsün yol kenarındaki kayalığa çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.03 Ağustos 2018 Cuma 21:02
Antalya'da yol kenarındaki kayalığa çarpan otobüsdeki 4 kişi yaralandı.
Burdur-Antalya karayolunun Çubukbeli mevkisinde Anadolu Ulaşım firmasına ait 35 PK 106 plakalı otobüs yol kenarındaki kayalığa çarptı.
Kazada yaralanan 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
YORUM YAZ