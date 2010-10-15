Antalya’da otel yandı

Korkutan yangında can kaybı yaşanmazken, otelde bulunan yaklaşık 600 turist çevredeki otellere yerleştirildi. Yangın, Manavgat Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangının hemen ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu, otelde kalan turistlerin bir saat içerisinde bölgedeki diğer otellere yerleştirildiğini belirterek, “Birçok turizmci çağrımız olmadan turistleri hemen otellerine aldılar. Örnek bir dayanışma sergilediler” diye konuştu.