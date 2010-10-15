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Antalya’da otel yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca beldesi Kumköy mevkiinde bulunan altı katlı Side Aqua Beach Otel'in çatı katında önceki akşam saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Antalya’da otel yandı

Korkutan yangında can kaybı yaşanmazken, otelde bulunan yaklaşık 600 turist çevredeki otellere yerleştirildi. Yangın, Manavgat Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangının hemen ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu, otelde kalan turistlerin bir saat içerisinde bölgedeki diğer otellere yerleştirildiğini belirterek, “Birçok turizmci çağrımız olmadan turistleri hemen otellerine aldılar. Örnek bir dayanışma sergilediler” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:50
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