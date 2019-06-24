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Antalya’da ot çalı yangını

Antalya’da çıkan ot çalılık yangını korkuttu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Antalya’da ot çalı yangını

Antalya’da çıkan ot çalılık yangını korkuttu.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Göller Caddesi üzerinde meydana geldi. Kargılık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede çevredeki sera ve evlere yaklaştı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri alevlere kovalarla müdahale etti. İtfaiye yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü. Kargılık alanda bazı canlı türlerinin yuvalarının da yandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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