Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

ANTALYA (AA) - Antalya'da öldürülüp parçalandıktan sonra ormanlık alana gömülen iş adamı Asım Bayram cinayetine karıştıkları iddiasıyla gözaltında tutulan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda cesedi 8 parçaya ayrılmış halde bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S'nin ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para taşıdığını düşündükleri Bayram'ı, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir eve götürdükleri belirlendi. Burada şüphelilerden M.Ö'nün Bayram'ın kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelilerin, üzerindeki 120 lirayı aldıkları cesedi bıçakla 8 parçaya ayırıp çöp poşetlerine koyarak apartmanlarının bodrumuna götürdükleri anlaşıldı.

Kepez ilçesindeki ormanlık alanlarda keşif yaptıkları da saptanan şüphelilerin, cesedi önceden belirledikleri yere gömdükleri ortaya çıktı.

Şüphelilerden birinin polisteki ifadesinde, "Asım Bayram çevresine hep üzerinde ve otomobilinde yüklü miktarda parası olduğunu söylüyormuş. Bunu duyduk. Amacımız bayıltmaktı. Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti." dediği belirtildi. M.G'nin 14 yıl önce Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve bu nedenle 10 yıl cezaevinde yattığı kaydedildi.

- Bayram'a ait otomobili de parçalayıp satmışlar

Bu arada Bayram'a ait otomobili şüphelilerden 4 bin liraya satın alarak parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi de ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Yakınlarının Bayram'a ait olduğu öne sürülen içi para dolu çantanın kayıp olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ferluge Karatug, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Karatug, adliye çıkışında gazetecilere, Asım Bayram ile çok mutlu olduklarını söyledi. Bayram'ın 20'ye yakın dairesi ile dükkanları ve bankada parasının bulunduğunu anlatan Karatug, "Bunu da her yerde anlatırdı. Anlattıklarının kurbanı oldu. Arabada para olduğunu söylemiş. Baksınlar bankadan çektiği paralara. Hiç para çekmezdi bankadan. Öyle bir para çantası yoktu yanında. Şüphelileri tanımıyordum. Ev almak için onlarla buluştu. Suçlular ortaya çıktı. Yanında para taşımıyordu. 150 liradan fazla para taşımazdı. Kimseye para da vermezdi. Bayramlarda bile birine 5 lira vermezdi. Benim de günahıma girdiler. Ben kimseye bir şey yapmadım." dedi.

Polis, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta koku tespit edilen alanda yapılan aramada, 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulunmuştu. Cesedin, yapılan DNA eşleştirmesi sonucu 49 gündür kayıp olan Asım Bayram'a ait olduğu anlaşılmıştı.