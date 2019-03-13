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Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

Cesedin, 49 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu tespit edildi- Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

13 Mart 2019 Çarşamba 10:19
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

ANTALYA (AA) - Antalya'da parçalandıktan sonra ormanlık alana gömülen cesedin 49 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ormanlık alanda buldukları 9 parçaya ayrılan cesetten aldıkları örnekleri Ankara'daki kriminal daire başkanlığına gönderdi. Burada yapılan DNA eşleştirmesi sonucunda cesedin 49 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, emlak zengini olduğu tespit edilen Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:19
  1. Asım Bayram
  2. ceset
  3. cinayet

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