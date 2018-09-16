Antalya'da korkutan orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

İzmir'in Bergama ilçesi Çakallı Boğaz deresi bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Döşemaaltı ilçesi Düzlerçamı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına karadan ulaşım bulunmazken, yangına helikopterlerle müdahale ediliyor. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekipler, yangının yayılmaması ve bölgede daha fazla hasara yol açmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

İZMİR'DE DE BAŞLADI

İzmir'in Bergama ilçesi Çakallı Boğaz deresi bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bergama ilçesinde Örlemiş ile Kızıltepe arasındaki Çakallı Boğaz deresi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Köylülerin ekiplere haber vermesi üzerine bölgeye 17 arazöz, dört dozer, dört helikopter ve bir uçak sevk edildi. Yangının büyümesinin önlendiği, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.