Antalya'da orman yangını Serik ilçesinde çıkan yangında 2,5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Sarıabalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 12 arazöz ve 6 yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale edildi. Orman ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan aynı mahallede 1 Temmuz'da çıkan yangında ise 4 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

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