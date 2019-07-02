Antalya'da orman yangını Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 hektar alanda etkili olan yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.