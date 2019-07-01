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Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.


Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.


Ekipler, yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
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