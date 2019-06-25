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Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırında bulunan Haçbel mevkiinde çıkan anız yangınında 100 dönüm makilik ve ormanlık alan kül oldu.

25 Haziran 2019 Salı 14:51
Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırında bulunan Haçbel mevkiinde çıkan anız yangınında 100 dönüm makilik ve ormanlık alan kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, İmamlı Mahallesi, Haçbel mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler çam ormanına sıçradı.Yangın söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait 1 acil müdahale aracı ve orman işletme ekiplerine ait 6 arazöz ve 1 helikopter katıldı. Yangında bazı üreticilerin buğday hasadı sonrası oluşturduğu saman yığınları da küle döndü


Yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 100 dönüm alandaki çam ağaçları zarar gördü.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:51
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