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Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi Alakır Çayı yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter ve 2 amfibi uçakla müdahale ediliyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:07
Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi Alakır Çayı yakınlarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 2 amfibi uçakla müdahale etmeye başladı. 15 arazöz ve 2 dozer de yangın bölgesine sevk edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerlediği bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:07
  1. Antalya
  2. Orman yangını
  3. yangın
  4. söndürme çalışmaları
  5. ekipler müdahale ediyor
  6. itfaiye

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