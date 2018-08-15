Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi Alakır Çayı yakınlarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 2 amfibi uçakla müdahale etmeye başladı. 15 arazöz ve 2 dozer de yangın bölgesine sevk edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerlediği bildirildi.