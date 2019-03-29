Antalya'da okulda fenalaşan ortaokul öğrencisi öldü Öğrencinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız, hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesi Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan, teneffüste fenalaşınca yere düştü. Durumu fark eden öğretmenler, Ayan'ın yardımına koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.