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Antalya’da okul basan 9 öğrencinin görüntüleri kamerada

Antalya’da okul basıp lise öğrencisi 2 kızı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içerisindeki o anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:13
Antalya’da okul basan 9 öğrencinin görüntüleri kamerada

Antalya’da okul basıp lise öğrencisi 2 kızı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içerisindeki o anlarının görüntüleri ortaya çıktı.



Antalya Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini basıp Yağmur S.P. (16) ile Gülşen M.’yi (16) sınıfta darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içerisindeki görüntüleri ortaya çıktı. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin Yağmur S.P. (16) ve Gülşen M.’nin (16) sınıfın önüne gelerek bekledikleri yer alırken, bir müddet sonra okul zilinin çalmasıyla kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin ilk olarak sınıfa girdiği ve grupla birlikte gelen erkek öğrencilerin sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştıkları gözlendi. Görüntülerin devamında olay, sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile sona eriyor ve ardından Yağmur S.P. ve Gülşen M., öğretmenleriyle beraber sınıftan çıkarak saldırgan öğrencilerin peşinden koşuyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:13
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